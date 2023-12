China Camc Engineering Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Die China Camc Engineering hat in den letzten Tagen an Wert verloren und liegt nun 4,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen längeren Zeitraum betrachtet, nämlich die vergangenen 200 Tage, ist die Aktie jedoch mit einer Distanz von -21,54 Prozent zum GD200 als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher charttechnisch betrachtet als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die China Camc Engineering mit 1,4 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der Baubranche. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung als Investment.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die China Camc Engineering in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 52,94 und der RSI25 bei 55,65, was auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Die Gesamteinschätzung der Aktie bleibt daher bei "Neutral".