China Camc Engineering Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die China Camc Engineering-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 1,4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent im Bauwesen. Trotz des leichten Unterschieds wird die Dividendenpolitik als neutral eingestuft.

Im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von China Camc Engineering mit -5,33 Prozent im Vergleich zur Industrie um mehr als 7 Prozent darunter. Die Bauwesen-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,44 Prozent, wobei China Camc Engineering mit 6,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der negativen Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Camc Engineering-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (60,09) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

In den sozialen Netzwerken überwog in den vergangenen Tagen überwiegend eine positive Stimmung in Bezug auf China Camc Engineering. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt positiv bewertet.