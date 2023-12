China CGame Inc Aktie: Keine Panik!

Die China Cgame wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,01 USD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der China Cgame eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die China Cgame daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Cgame liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Dadurch ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die China Cgame.