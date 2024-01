China CBM Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen China Cbm gab es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von China Cbm insgesamt 89 Prozent niedriger bewertet als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Das KGV liegt bei 1,35 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,96. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie mit "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung der China Cbm-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Cbm derzeit als "schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,83 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,77 HKD führt zu einer Abweichung von -3,9 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".