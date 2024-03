China CBM Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgestaltung. Ein niedrigerer KGV-Wert deutet auf eine vermeintlich preisgünstigere Aktie hin. China Cbm weist mit einem KGV von 1,12 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf, was einer Differenz von 92 Prozent entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 13 erscheint die China Cbm-Aktie somit als günstig bewertet und erhält eine gute fundamentale Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Cbm-Aktie 0,76 HKD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,62 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -18,42 Prozent vom GD200, was eine schlechte Bewertung nach sich zieht. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,67 HKD eine Abweichung von -7,46 Prozent auf, wodurch die Gesamtbewertung ebenfalls als schlecht eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat China Cbm derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,09% liegt. Diese Differenz führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über China Cbm diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute neutral bewertet.

Insgesamt erhält China Cbm auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut", in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung und auf Basis der Dividende eine weitere "Schlecht"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".