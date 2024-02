China CBM Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die China Cbm-Aktie wird eingehend analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 0,78 HKD. Dieser liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,62 HKD (Unterschied -20,51 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,7 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,43 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Cbm-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Cbm niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 8,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,32 %), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert blieb. Daher erhält die China Cbm-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Cbm-Aktie einen aktuellen Wert von 1 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 13 haben. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.