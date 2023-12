China CBM Aktie: Immer mit der Ruhe

China Cbm-Aktie unterbewertet - technische Analyse neutral

Die China Cbm-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,28 gehandelt, was einem deutlichen Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,72 entspricht. Nach fundamentaler Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, da sie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs liegt bei 0,87 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,8 HKD, was einem Unterschied von -8,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Basis, im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -1,23 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anlegerverhalten.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Cbm derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 9,32 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 9,32 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die China Cbm-Aktie, mit einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung, einer neutralen technischen Analyse und einem neutralen Anleger-Sentiment.