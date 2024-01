China Building Material Test, Certification Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von China Testing & Certification verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 3,21 Prozent, was zu einer Unterperformance von -29,42 Prozent für China Testing & Certification führte. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 1,6 Prozent im letzten Jahr, wobei China Testing & Certification um 27,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um China Testing & Certification. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daraus ergibt sich die Einschätzung, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, wobei das Ergebnis 0 Gut- und 6 Schlecht-Signale ergab. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von China Testing & Certification bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität rund um die Aktie von China Testing & Certification. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für China Testing & Certification.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Testing & Certification aktuell bei 10,43 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 7,96 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,68 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Gleiches gilt für das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 9,03 CNH liegt. Dies entspricht einer Differenz von -11,85 Prozent und damit einem weiteren "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".