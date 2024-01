China Building Material Test, Certification Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Testing & Certification ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Testing & Certification verläuft derzeit bei 10,37 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 8,19 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -21,02 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 8,93 CNH ergibt sich eine Differenz von -8,29 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach insgesamt "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die China Testing & Certification-Aktie erhält anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte China Testing & Certification in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 3,29 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -29,5 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,36 Prozent im letzten Jahr hatte, lag China Testing & Certification 27,57 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.