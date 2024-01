China Building Material Test, Certification Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die China Testing & Certification hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung im Aktienkurs verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit 8,4 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was einer Distanz von -8,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von -20,15 Prozent weit darunter. Aus charttechnischer Sicht wird die Bewertung für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Testing & Certification überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 47,83, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 74,09, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von China Testing & Certification um 28 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 27,97 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.