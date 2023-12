China Building Material Test, Certification Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse der Aktienkurse von China Testing & Certification zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Einschätzungen auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um China Testing & Certification diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Zusätzlich zur Stimmungsanalyse wurde die Betrachtung von Handelssignalen hinzugezogen. Dabei ergab sich auf der Ebene der Handelssignale eine "schlechte" Bewertung, basierend auf acht konkret berechneten Signalen (8 "schlecht", 0 "gut").

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Testing & Certification derzeit bei 10,56 CNH, was zu einer "schlechten" Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 8,29 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "schlechtes" Signal, da der GD50 derzeit bei 9,26 CNH liegt, was einer Differenz von -10,48 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Testing & Certification festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb die Aktie in beiden Punkten als "neutral" bewertet wird.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,21 Prozent erzielt hat, was 26,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt China Testing & Certification aktuell 27,16 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" führt.