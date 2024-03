China Building Material Test, Certification Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt der Aktienkurs von China Testing & Certification um 37,11 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine schlechte Rendite von mehr als 19 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor. Die Rendite der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten betrug -21,44 Prozent, wobei China Testing & Certification mit einer Rendite von -37,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein Ratings von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei China Testing & Certification eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiv verändert hat. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit zugenommen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält China Testing & Certification daher für diesen Aspekt ein "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Testing & Certification verläuft aktuell bei 9,64 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,41 CNH, was einem Abstand von -23,13 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein "Neutral"-Signal mit einem Niveau von 7,66 CNH und einer Differenz von -3,26 Prozent. Insgesamt ergibt sich für die China Testing & Certification-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 64,21 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 52 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die RSI-Einstufung ebenfalls ein Gesamturteil von "Neutral".