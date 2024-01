China Building Material Test, Certification Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von China Testing & Certification hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um 1,81 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -28,02 Prozent für China Testing & Certification führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,59 Prozent, und China Testing & Certification unterperformte um 27,8 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Testing & Certification aktuell bei 8,37 CNH und ist damit -8,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt (GD50). Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -20,21 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich China Testing & Certification war in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt also eine "Neutral"-Einstufung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird China Testing & Certification anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 49,06 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass China Testing & Certification überkauft ist, weshalb hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält China Testing & Certification also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.