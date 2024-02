China Brilliant Global, tut es schon wieder!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien über China Brilliant Global eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag negative Stimmungen, während an den meisten Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Brilliant Global beträgt 51,22 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,46 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt unserer Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich China Brilliant Global war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der China Brilliant Global-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie auch in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird China Brilliant Global daher auf der Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz, sowie der technischen Analyse mit einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung versehen.