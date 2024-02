Die China Brilliant Global-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten zwei Wochen wurde über China Brilliant Global in sozialen Medien eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Stimmung negativ, es gab keine positiven Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, größtenteils negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt bekommt China Brilliant Global daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Brilliant Global. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI (Wert: 54,46) ist China Brilliant Global weder überkauft noch -verkauft und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Brilliant Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 0,45 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,41 HKD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,47 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die China Brilliant Global-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei China Brilliant Global wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

