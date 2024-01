China Brilliant Global Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der China Brilliant Global-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,43 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,465 HKD liegt, was einer Abweichung von +8,14 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,46 HKD, was einer Abweichung von +1,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die China Brilliant Global-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionen auf den sozialen Plattformen zeigen vorwiegend neutrale Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die China Brilliant Global-Aktie aktuell mit einem Wert von 70,59 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 48, was als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung für die China Brilliant Global-Aktie, während das Sentiment und der RSI eher "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft werden.