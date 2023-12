China Brilliant Global Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Für China Brilliant Global zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 71,11, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 47, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Brilliant Global lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die durchschnittliche Aktivität weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer neutralen Einstufung. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf China Brilliant Global in den letzten zwei Wochen neutral. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, für die sich Anleger in den vergangenen Tagen interessiert haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der China Brilliant Global-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund eines ähnlichen Niveaus des Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die China Brilliant Global-Aktie auf der Grundlage der verschiedenen Analysen eine "Gut"- und "Neutral"-Bewertung.