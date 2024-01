China Brilliant Global Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell beträgt der Wert für die China Brilliant Global 57,69 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im erweiterten Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" für den RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die China Brilliant Global festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die China Brilliant Global notiert derzeit bei 0,5 HKD und befindet sich um +8,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" aufgrund einer Distanz von +19,05 Prozent zum GD200 vorgenommen. Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Brilliant Global neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.