China Bozza Development Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der China Bozza Development-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für China Bozza Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet China Bozza Development derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die China Bozza Development-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht ist das Wertpapier allerdings weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält China Bozza Development eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -82,12 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,71 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.