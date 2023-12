China Botanic Pharmaceutical Aktie: Pleite oder Chance?

Die Fuss Brands Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs ein "Schlecht" signalisiert. Der GD200 liegt bei 0,38 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,2 USD) um -47,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,13 USD, was einer Abweichung von +53,85 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine weitere wichtige Einschätzung der Aktie ergibt sich aus dem Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fuss Brands zeigt der RSI7 einen Wert von 0 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 0, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Positive Themen waren in den Diskussionen der vergangenen Wochen jedoch präsent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.