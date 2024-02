China Botanic Pharmaceutical Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fuss Brands-Aktie bei 0,06 USD liegt und damit um 75 Prozent unter dem GD200 (0,24 USD) liegt. Dies deutet laut der charttechnischen Bewertung auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,12 USD. Dies bedeutet einen Abstand von -50 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs. Insgesamt wird der Kurs der Fuss Brands-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fuss Brands eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fuss Brands daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Fuss Brands zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Fuss Brands derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Fuss Brands-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.