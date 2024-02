China Botanic Pharmaceutical Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Anleger: Bewertung von Fuss Brands-Aktien zeigt schlechte Stimmung

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Präsenz von Fuss Brands in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten beiden Tagen haben die Nutzer hauptsächlich negative Themen rund um Fuss Brands diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Kontext ergab die Untersuchung der Aktie von Fuss Brands eine mittlere Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuss Brands war minimal, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wurde.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,25 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,06 USD, was einem Unterschied von -76 Prozent entspricht. Daher wurde eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuteten auf eine negative Entwicklung hin, wodurch Fuss Brands insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Darüber hinaus betrachtet die technische Analyse für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Fuss Brands-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergab einen "Neutral"-Wert, was insgesamt zu einer Einstufung von "Neutral" für den RSI führt.