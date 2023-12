China Botanic Pharmaceutical Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktienanalyse zeigt, dass Fuss Brands derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 % in der Kategorie "Persönliche Produkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fuss Brands von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie mit einem Kurs von 0,2 USD inzwischen +53,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Kurzfristig ergibt sich daher die Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -44,44 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine ambivalente Einschätzung für Fuss Brands auf Basis der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Internet.