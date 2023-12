China Boqi Environmental Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Aktienkurs von China Boqi Environmental hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor im letzten Jahr um -8,24 Prozent entwickelt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,43 Prozent, wobei China Boqi Environmental mit 2,19 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Boqi Environmental beträgt aktuell 4,05 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,27 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) wird die Aktie von China Boqi Environmental als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,58, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 206,09 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung für China Boqi Environmental zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" zugesprochen.