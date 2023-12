China Boqi Environmental Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die aktuellen Dividendenausschüttungen von China Boqi Environmental liegen derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einem Unterschied von 6,05 Prozentpunkten (4,05 % gegenüber 10,1 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Betrachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität widerspiegelt. Daher wird China Boqi Environmental in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit die Aktie von China Boqi Environmental als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von China Boqi Environmental als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 53,33 wird die Aktie in beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von China Boqi Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,24 Prozent erzielt, was 21,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -9,94 Prozent, wobei China Boqi Environmental aktuell 13,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".