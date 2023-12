China Boqi Environmental Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Dividendenpolitik von China Boqi Environmental wird von Analysten kritisiert. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -6,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Boqi Environmental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,24 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit -2,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Boqi Environmental-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt (-10,71 Prozent Abweichung) als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt (-1,32 Prozent Abweichung) schlechter abschneidet als der Durchschnitt. Daher wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren zugeordnet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt erhält China Boqi Environmental daher sowohl in der Dividendenpolitik, der Aktienkursentwicklung als auch in der technischen Analyse "Schlecht"-Bewertungen, während das Sentiment und der Buzz eine "Neutral"-Einstufung erhalten.

