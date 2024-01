China Boqi Environmental Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die RSI der China Boqi Environmental liegt bei 42,86, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die China Boqi Environmental bei 36 liegt, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, die auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die China Boqi Environmental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,97 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um -8,67 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent hatte, lag die China Boqi Environmental um 4,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der China Boqi Environmental liegt derzeit bei 3,7 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 10,53 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,82 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der China Boqi Environmental aktuell 2,66, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 209 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.