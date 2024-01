China Boqi Environmental Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die China Boqi Environmental hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist China Boqi Environmental derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,53 %. Mit einer Differenz von nur 6,82 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der gleitende Durchschnittskurs der China Boqi Environmental beträgt 0,83 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,8 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,61 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,77 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +3,9 Prozent zu einer "Neutral"-Bewertung aus dieser Sicht führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die China Boqi Environmental in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,3 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 4,99 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.