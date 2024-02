China Boqi Environmental Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die China Boqi Environmental schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 3,7 % aus, was 8,23 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 11,93 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Boqi Environmental bei 0,8 HKD liegt, was einer Entfernung von -1,23 Prozent vom GD200 (0,81 HKD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,79 HKD, was einem Abstand von +1,27 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 75 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die China Boqi Environmental überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die China Boqi Environmental für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von China Boqi Environmental als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und es gab kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.