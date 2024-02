China Boqi Environmental Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Untersuchung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte China Boqi Environmental interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Boqi Environmental im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterbewertet ist. Das aktuelle KGV beträgt 2, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 162 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Boqi Environmental bei 0,81 HKD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,79 HKD und damit 2,47 Prozent unter der GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,79 HKD ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Boqi Environmental in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,12 Prozent erzielt hat, was mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,91 Prozent, und auch hier liegt China Boqi Environmental mit 6,21 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.