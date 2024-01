China Bohai Bank Co Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten Kursrücksetzer wahrscheinlicher sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Bohai Bank wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Bohai Bank überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 52,38, was bedeutet, dass die China Bohai Bank weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die China Bohai Bank derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,22 HKD, während der Aktienkurs bei 1,13 HKD um -7,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,17 HKD, was einer Abweichung von -3,42 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität und Diskussionsintensität um die China Bohai Bank mittelmäßig sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von China Bohai Bank in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert wird. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Bohai Bank, was zu einer insgesamten "Neutral"-Bewertung führt.