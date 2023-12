China Bohai Bank Co Aktie: Kaum zu glauben!

Die China Bohai Bank wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1,24 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,14 HKD) um -8,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,17 HKD, was einer Abweichung von -2,56 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit der China Bohai Bank. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Bohai Bank liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die China Bohai Bank in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt daher auch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die China Bohai Bank daher als "Neutral"-Wert bewertet.