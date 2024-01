China Bohai Bank Co Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die China Bohai Bank-Aktie hat in den letzten Handelstagen einige Schwankungen erlebt. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,21 HKD, was einer Abweichung von -5,79 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,14 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,17 HKD), so liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,56 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 für sieben Tage weist einen Wert von 87,5 auf, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,38 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die China Bohai Bank-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die China Bohai Bank beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die China Bohai Bank-Aktie gemischte Signale aufweist und sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Anleger-Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung erhält.