China Bluechemical Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dividendenrendite von China Bluechemical beträgt derzeit 10,65 % und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 5,98 % in der "Chemikalien"-Branche. Dies entspricht einer Differenz von 4,67 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen China Bluechemical, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei China Bluechemical durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat China Bluechemical eine Rendite von 8,71 % erzielt, was mehr als 16 % über dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -7,56 %, wobei China Bluechemical mit 16,28 % deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein Rating als "Gut" in dieser Kategorie.