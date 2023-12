China Bluechemical Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die China Bluechemical-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Bluechemical zeigen, dass keine klare positive oder negative Stimmung herrscht, sondern überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Zusammenfassend ist China Bluechemical in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die technische Analyse sowie das Sentiment und Buzz als "Neutral" einzustufen.