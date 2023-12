China BlueChemicalADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Einschätzung einer Aktie wird maßgeblich von der Kommunikation im Internet beeinflusst. China Bluechemical zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt China Bluechemical mit einer Rendite von 17,93 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. In der "Chemikalien"-Branche kommt die Aktie auf eine Rendite von 25,09 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das KGV beträgt aktuell 3,33 und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 51. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Fundamentalanalyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Bluechemical führt zu einer "Neutral"-Einschätzung bei einem Niveau von 38,1 und 42,55 (RSI25). Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.