China BlueChemicalADR Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von China Bluechemical verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 17,93 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor liegt die Aktie damit um 26,02 Prozent über dem Durchschnitt von -8,09 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalien-Branche beträgt -8,09 Prozent, und China Bluechemical liegt aktuell 26,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Bluechemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,9 HKD eine Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,86 HKD nahe dem letzten Schlusskurs (+2,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionen im Netz zeigt sich, dass China Bluechemical eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhalten sollte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt also als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung der Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von China Bluechemical in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

