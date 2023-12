China BlueChemicalADR Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von China Bluechemical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als überdurchschnittlich gut erwiesen. Mit einer Rendite von 8,71 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,95 Prozent verzeichnete, schnitt China Bluechemical mit 14,66 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Bluechemical derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 4,69 Prozentpunkten (10,65 % gegenüber 5,96 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Bluechemical liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,51 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das China Bluechemical-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Bluechemical mit einem Wert von 3,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Branchendurchschnitt beträgt 51, was einem Abstand von 94 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden. Somit erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut"-Rating.