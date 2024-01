China BlueChemicalADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von China Bluechemical in der "Materialien"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,93 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Chemikalien"-Branche bei 4,97 Prozent, und auch hier übertrifft China Bluechemical mit 12,96 Prozent deutlich die Konkurrenz. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 10,65 Prozent, was 4,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von China Bluechemical daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Bluechemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,9 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,04 HKD weicht somit um +7,37 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,87 HKD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,04 HKD eine positive Entwicklung von +9,09 Prozent. Somit erhält die China Bluechemical-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über China Bluechemical diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für China Bluechemical auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.