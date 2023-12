China BlueChemicalADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die China Bluechemical Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 1,9 HKD gehandelt, was dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 1,86 HKD, was einem Abstand von +2,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von China Bluechemical mit 8,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 16 Prozent höher liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,56 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Bluechemical mit 16,28 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von China Bluechemical als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,24 insgesamt 94 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 51,38 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist China Bluechemical derzeit eine Dividendenrendite von 10,65 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,98 % im Segment "Chemikalien". Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 4,67 Prozentpunkte beträgt.

