China Biotechrvices Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für China Biotech Services liegt bei 52,73, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 55,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt eine Bewertung von "Neutral".

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Für China Biotech Services wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass China Biotech Services derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,73 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,55 HKD liegt, was einer Abweichung von -24,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,62 HKD, was einer Abweichung von -11,29 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei China Biotech Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen zeigten sich weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.