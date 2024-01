China Beststudy Education Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der China Beststudy Education-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,83 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,79 HKD liegt, was einer Abweichung von +115,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,01 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +77,23 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Beststudy Education-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die China Beststudy Education-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 68,09 Prozent erzielt, was 63,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" schneidet die Aktie mit einer Überperformance von 72,52 Prozent gut ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation, was wiederum zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von China Beststudy Education bei 0 Prozent, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.