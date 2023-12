China Beststudy Education Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die China Beststudy Education-Aktie eine Rendite von 68,09 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -4,17 Prozent in den letzten 12 Monaten. Hier liegt China Beststudy Education mit 72,25 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt überkaufte oder unterkaufte Titel an. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Beststudy Education-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (26,87) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Beststudy Education.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Beststudy Education liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,84 niedriger ist (ca. 51 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Beststudy Education mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.