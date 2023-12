China Beststudy Education Aktie: Die Bären zittern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Beststudy Education beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 für die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche. Daher erhält die Dividendenpolitik der China Beststudy Education-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die China Beststudy Education-Aktie eine Performance von 30,88 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,08 Prozent eine Outperformance von +25,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 10,97 Prozent lag die Aktie 19,91 Prozent darüber. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Beststudy Education-Aktie mit +28,21 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Auch in Bezug auf den GD50 liegt der Kurs mit einem Abstand von +28,21 Prozent im "Gut"-Bereich. Unter dem Strich wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.