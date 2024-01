China Bester Telecom Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der China Bester Telecom-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen momentan in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,44 CNH, was 44,88 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 33,96 CNH liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 39,28 CNH, was 13,54 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Bester Telecom ein neutrales Rating auf der Grundlage dieser trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat die China Bester Telecom-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 230,38 Prozent erzielt, was 172,72 Prozent über der Branche liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben ebenfalls positive Signale ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Bester Telecom-Aktie liegt bei 32,46 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 73,44, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".