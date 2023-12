China Bester Telecom Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Aktie von China Bester Telecom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 252,58 Prozent erzielt, was 215,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 36,9 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 55,5 Prozent, und China Bester Telecom liegt aktuell 197,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Bester Telecom beträgt 76,32 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Somit wird sie als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über China Bester Telecom in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, und die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde über China Bester Telecom mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +54,83 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung der Aktie, nämlich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.