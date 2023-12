China Bester Telecom Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die China Bester Telecom Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet und liegt mit einem Kurs von 33,91 CNH nun 14,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie sich um 49,65 Prozent über dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die China Bester Telecom Aktie in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 252,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat sie damit eine Outperformance von 196,93 Prozent gezeigt. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" lag die Aktie mit einer Rendite von 214,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für die China Bester Telecom Aktie eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) für die China Bester Telecom Aktie zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 87,7 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie aktuell überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 64,97, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.