China Bester Telecom Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der China Bester Telecom-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 61. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und weist darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs der China Bester Telecom-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei China Bester Telecom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse zeigt 3 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche ist die Performance der China Bester Telecom-Aktie in den letzten 12 Monaten um 230,38 Prozent gestiegen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 56,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +173,64 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die China Bester Telecom-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 33,07 CNH lag, was einem Unterschied von +41,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs zum 50-Tages-Durchschnitt bei 39,27 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die China Bester Telecom-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.