China Best Holding Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf China Best im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating führt.

In den Social Media-Diskussionen der letzten Tage war die Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber China Best ebenfalls neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer neutralen Einschätzung durch die Stimmungsanalyse führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass China Best auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Best bei 0,24 HKD liegt, jedoch der aktuelle Kurs bei 0,203 HKD, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der Abstand zum GD50 und GD200 ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält China Best daher in der Analyse ein "Schlecht"-Rating.

