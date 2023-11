China Best Holding Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die China Best befindet sich derzeit in einer "Schlecht"-Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 HKD, während der Aktienkurs (0,238 HKD) um -8,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine negative Position hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,22 HKD, was einer Abweichung von +8,18 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Best hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber China Best in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Best eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für China Best zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (69,23 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 48) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird China Best basierend auf den technischen Analysen, dem Sentiment und dem Relative Strength Index mit einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum eingeschätzt.